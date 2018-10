Festival del pecorino e mostra micologica, aspettando il passaggio de L'Eroica ad Asciano

Domenica 7 ottobre tanti appuntamenti nel cuore del Paese del Garbo

Una giornata da vivere all’aria aperta per assaporare i profumi della prima domenica di ottobre e vivere l’emozione di assistere al passaggio de L’Eroica, la ciclostorica più famosa del mondo che il 7 ottobre passerà lungo le vie del centro storico di Asciano dove, per l’occasione, la Pro Loco ha allestito un punto ristoro.Il Festival del Pecorino - Ad impreziosire la giornata anche il Mercatino delle Crete Senesi – Festival del Pecorino: per tutta la giornata è in programma “Crudi d’Italia” il concorso nazionale del caseario a latte crudo. Alle ore 10 a Palazzo Corboli è in programma il convegno dal titolo “Formaggio alimentazione e benessere” a cui seguirà alle ore 11,30 la premiazione dei formaggi a concorso. Nel pomeriggio, in piazza Garibaldi alle ore 15,30, spazio al cooking show “I piaceri del latte”, rassegna di “50 sfumature di bianco” interpretate dagli chef dell’Unione Regionale Cuochi Toscani e laboratori didattici per i piccoli aspiranti casari.La Bottega di Jean-Paul Philippe – Tra gli appuntamenti in programma anche una visita eccezionale alla Bottega di Jean-Paul Philippe, il creatore del Site Transitoire nel cuore delle Crete Senesi (ritrovo ore 16 all'ufficio turistico). A guidare il pubblico sarà Sara Corbeddu, membro dell’Associazione Site Transitoire, storica dell’arte e guida turistica che porterà i visitatori all’interno della bottega per una breve presentazione della storia del Site Transitoire, dalla sua ispirazione, alla realizzazione e installazione a Leonina nel 1993 fino al momento in cui l'opera si è trasformata in crocevia di incontri tra artisti di discipline diverse. In esposizione all’interno della Bottega i partecipanti troveranno sculture, manifesti d'arte, video degli spettacoli, istallazioni e testi che ripercorrono la storia straordinaria della scultura divenuta il simbolo di questa parte della campagna toscana. In occasione della visita guidata l'associazione Site Transitoire porrà in vendita in edizione limitata alcuni manifesti originali degli spettacoli, libri e cartoline. A seguire visita alla scultura.Gli altri appuntamenti – Nel corso della giornata in programma anche “Conosciamo i funghi – Mostra micologica” (ore 11 – Piazza Garibaldi) e la rassegna delle corali toscane (dalle ore 17,30 – Chiesa Sant’Agostino).Tutti gli appuntamenti rientrano nel cartellone degli eventi promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio per far vivere e scoprire Asciano e il suo territorio tutto l’anno.