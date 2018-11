La videosorveglianza arriva all’Arbia, telecamere presidiano e controllano il territorio

La videosorveglianza è arrivata all’Arbia. Telecamere sono state installate per controllare con occhi elettronici il territorio, rispondendo a quella che era stata una precisa richiesta dei cittadini e dando seguito ad un impegno preso da questa amministrazione comunale.Si tratta di telecamere “intelligenti” e di ultima generazione, capaci anche di controllare le targhe delle vetture che circolano nel territorio. Il sistema registrerà quindi le entrate e le uscite dei veicoli segnalando anche in tempo reale l’eventuale presenza nell’area di macchine che risultino rubate.Il Comune ha effettuato un importante investimento, pianificando il tutto assieme alla Prefettura e alle forze dell’ordine.“Abbiamo completato l’installazione delle telecamere – commenta Francesco Zullino, assessore del Comune di Asciano con delega all’Arbia –. Si tratta del terzo step di un progetto al quale stiamo lavorando ormai da tempo, questa parte è stata realizzata anche grazie ad un contributo regionale. Gli occhi elettronici vigileranno sui tre varchi di entrata all’Arbia, quindi da Asciano, da Taverne d’Arbia e da Casetta. Il software di lettura delle targhe riconosce in tempo reale l’eventuale presenza di vetture rubate e anche di macchine che siano senza assicurazione. Facciamo tutto questo per dare seguito all’impegno che ci eravamo presi con i cittadini, era nel nostro programma e l’abbiamo fatto. D’altronde i cittadini ce lo richiedevano, il tema della sicurezza è sempre molto sentito. Purtroppo all’Arbia negli ultimi anni si sono verificati alcuni furti in appartamenti, in questo modo crediamo di dare una risposta”.Presto il sistema sarà esteso anche nel capoluogo.