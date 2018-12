Un week end ricchissimo con la Mostra mercato di Asciano dedicata al tartufo bianco delle crete senesi

Sarà un fine settimana veramente intenso con la Mostra mercato di Asciano dedicata al tartufo bianco delle crete senesi. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione tartufai del Garbo, è fissato per sabato 8 dicembre e per domenica 9 dicembre quando ancora una volta tanti visitatori arriveranno nella località delle crete senesi per vivere la due giorni dedicata al prodotto tanto apprezzato e ricercato.Nell’edizione di quest’anno l’obiettivo è quello di valorizzare ancora di più i ristoranti ascianesi, che per due giorni si confronteranno con il tartufo del territorio. La manifestazione, come sempre, si baserà sull’alta qualità del prodotto offerto.Il via sabato alle ore 10. Alle 10,30 la visita in tartufaia: una visita guidata con i tartufai locali per conoscere i luoghi del tartufo lungo i sentieri del Crete Senesi Life Park. Il luogo di partenza sarà l’ufficio turistico di Asciano.All’ora di pranzo un altro momento tanto atteso, con la degustazione nei ristoranti del corso: i ristoratori che aderiscono all’iniziativa proporranno infatti per l’occasione un menu a base di tartufo. Proposte straordinarie pensate e realizzate appositamente per questo week end di festa ascianese. Per poter partecipare è necessaria la prenotazione all’evento.Il programma è ricco anche per il pomeriggio, quando il centro di Asciano si riempirà di profumi e sarà vivissimo con un grande numero di persone che passeggeranno per il centro del paese. Dalle ore 16 fino alle ore 19 è in programma in Piazza Garibaldi l’esibizione del trio “Barbera Beat” mentre a partire dalle ore 19,30 e quindi anche per la cena si potrà assaggiare nei ristoranti del territorio il prodotto che è al centro ed alla base della festa del week end. Ancora una volta ci sarà spazio per la “degustazione nei ristoranti del corso”. Tutto questo solamente nella prima giornata dell’iniziativa.La seconda giornata dell’evento, domenica 9 dicembre, proporrà tanti altri momenti intensi e piacevoli. Alle 10,30 verrà ripetuta la visita in tartufaia e all’ora di pranzo i ristoranti locali offriranno ai visitatori altre pietanze a base di tartufo.Alle ore 16 in Piazza Garibaldi prenderà il via un laboratorio per bambini dal titolo “Creiamo il nostro cane da tartufo sulla pietra con Mastro lo Boccio”. Alle ore 18, ancora in Piazza Garibaldi, il calendario propone uno spettacolo di danza e fuoco realizzato dalla scuola di danza Just Dance School di Asciano. Il tutto per il divertimento dei presenti.La due giorni si chiuderà infine con una cena nei ristoranti del centro ascianese ancora una volta a base di tartufo.Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico di Asciano ai numeri di telefono 0577-714450 e 348-0847875.