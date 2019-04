La lista civica ''Valori per Asciano'' presenta il suo candidato a sindaco, Luca Valori

Luca Valori: “voglio offrire al mio paese un alternativa alla vecchia politica. Siamo una squadra giovane e davvero civica. Non rappresentiamo le solite facce”

"Una squadra giovane per una lista davvero civica che fa della novità e della volontà di mettersi a servizio di Asciano e dei suoi cittadini, i suoi motivi fondanti.Nasce da un percorso di condivisione che riunisce persone animate dalla voglia di valorizzare passioni e competenze e di riscoprire la politica come luogo di dialogo, confronto e partecipazione reale, “Valori per Asciano” la lista civica che propone come sindaco Luca Valori e che, nei prossimi giorni presenterà ufficialmente tutti i candidati."“Ho deciso di candidarmi come sindaco – commenta Luca Valori - per offrire al mio paese un alternativa alla vecchia politica. La nostra lista è giovane e trasversale e premia la diversità di età anagrafica, di competenze e impegni, in modo da rappresentare per intero i cittadini di Asciano e delle sue frazioni. L'amministrazione uscente, vincolata alle linee guida di un partito, non ha avuto i necessari margini di manovra e non ha saputo crearli, provocando problemi profondi al Paese del Garbo. Il nostro impegno cercherà di ricostruire il tessuto sociale e culturale del paese, di valorizzare le frazioni e di coinvolgere il cittadino nelle scelte dell'amministrazione, perché non debba subire in maniera passiva le decisioni più importanti, ma possa farne parte e condividerle. Abbiamo a cuore i nostri concittadini. Non rappresentiamo le solite facce”.Luca Valori, 40 anni, è un fisico-matematico, da sempre interessato all'astronomia, alla divulgazione della scienza e al connubio tra scienza e arte. E' docente di fisica a contratto uscente presso l'Università degli Studi di Siena e lavora presso la direzione Internal Audit di Banca Monte dei Paschi.