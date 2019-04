''Centro Sinistra per Asciano Insieme'' candida Fabrizio Nucci

È stato un lavoro lungo e complesso quello svolto in questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane nel tentativo proseguito, fino alle ultime ore, di costruire una coalizione più larga possibile ma chiaramente nell'ambito delle esperienze politiche e civiche che si riconoscono nel centrosinistra. Si è lavorato per avere un’alleanza capace di tenere assieme esperienze ed innovazione, nei contenuti e nelle persone. Con responsabilità si è svolto un lavoro di verifica di più candidature, misurandone disponibilità e capacità di allargare, e si è evitata ogni polemica pubblica, privilegiando altro. Oggi, con convinzione, presentiamo il risultato del nostro lavoro alla comunità di Asciano chiedendo la fiducia dei cittadini per aprire una nuova stagione di governo locale con la candidatura a sindaco di Fabrizio Nucci." Così una nota di ''Centro Sinistra per Asciano Insieme''."La squadra che si candida per il consiglio, 6 uomini e 6 donne, e la futura Giunta, assieme al Sindaco, intendono impegnarsi nei prossimi 5 anni innanzitutto con una grande attenzione verso sociale, opportunità per le nuove generazioni, valorizzazione di agricoltura e filiere agroalimentari, ambiente, paesaggio, turismo di qualità, per la tutela delle attività produttive che tengono vivo il centro storico, per l’attrattività del nostro territorio anche coordinandoci con i comuni contermini.Il 26 maggio sarà un appuntamento importante. Lo sarà per la nostra comunità, che va al rinnovo del suo consiglio e del Sindaco. Una comunità nella quale l'agricoltura, il turismo, le produzioni di qualità, un paesaggio unico per storia e caratteristiche rappresentano un bene comune unico.Lo sarà per la concomitanza delle elezioni Europee, e per il possibile rischio di un arretramento del progetto Europeo. Lo sarà per la nostra Regione, che tra un anno tornerà al voto per il Governo Regionale. Per Asciano, ma anche per tutte queste ragioni, vogliamo ribadire che sarà importante un voto per le forze riformiste e di centrosinistra che con chiarezza, noi rappresentiamo. Nei prossimi giorni ci saranno numerose occasioni di incontro con i cittadini e le cittadine per discutere assieme delle nostre proposte programmatiche.“Ho manifestato la mia disponibilità a guidare una lista di centrosinistra, ispirata ad un progetto fondato sull’impegno e la competenza di donne e di uomini - dichiara il candidato sindaco, Fabrizio Nucci -, dedicato al bene della gente, alla valorizzazione delle risorse del territorio, alla ricomposizione solidale del tessuto sociale. Incoraggiato dagli apprezzamenti della gente di Asciano per il mio operato di amministratore, sempre dalla parte dei bisogni veri, contro ogni pretesa. Principi a cui mi sono sempre ispirato. Sono convinto che considerazione e apprezzamento potranno ancor più concretamente realizzarsi costruendo “insieme” un progetto di sviluppo possibile per il nostro territorio. Giudice del nostro operato sarà soltanto il rispetto dei valori di libertà, di giustizia, di solidarietà verso i più deboli, caposaldi fondanti del nostro lavoro per la comunità”.Fabrizio Nucci ha 63 anni. Ex capo tecnico di Rete Ferroviaria Italiana e vicesindaco nel passato mandato elettorale.