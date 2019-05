Asciano, sabato mattina verrà inaugurato il restauro della Torre di Montalceto

E’ arrivato il momento della “inaugurazione” della Torre di Montalceto a seguito dell’intervento di restauro. Questo appuntamento era stato messo in programma e in calendario nello scorso fine di ottobre, ma venne posticipato a causa del maltempo.Gli ascianesi avranno quindi adesso modo di vedere il risultato dei lavori. Un meraviglioso bene artistico è stato restaurato e verrà quindi presentato alla cittadinanza. Siamo nel comune di Asciano e parliamo della Torre di Montalceto, storico presidio della Repubblica di Siena, realizzata nel 1463.L’edificio non versava fino a qualche anno fa in condizioni ottimali. Per recuperarlo era nata appositamente la Fondazione Torre di Montalceto, che tanto ha fatto per il restauro di questo bene.Sabato 11 maggio la Torre sarà quindi “inaugurata” a seguito dell’intervento di recupero. L’iniziativa, a cura della delegazione Fai di Siena e in collaborazione con il Comune di Asciano, ha preso il via nel 2018 in occasione delle Giornate Fai di primavera.Il restauro della Torre è una testimonianza dell’impegno e della sensibilità dell’architetto Simonpietro Salini per il territorio dove ha scelto di trascorrere gran parte della sua vita. I lavori e il progetto sono stati affidati allo Studio di architettura Buracchi Progetti Associati di Sinalunga.Il Comune di Asciano vuole ringraziare la famiglia Pini che ha destinato un bene tanto importante alla Fondazione Torre di Montalceto, che ha seguito ogni fase del restauro, e la soprintendente per l’attenzione e la vicinanza che ha dimostrato in questo percorso.