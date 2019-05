Torna ad Asciano ''Amico Museo''

Amico Museo 2019, a cui aderiscono entrambi i musei di Asciano, torna con due iniziative che si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 maggio, e che ruoteranno intorno al tema proposto per quest'anno: "Musei come hub culturali: il futuro della tradizione".Due saranno gli appuntamenti da non perdere nella giornata di sabato. Alle ore 16.00 al Museo Palazzo Corboli, si terrà l'incontro con l'innovazione: "Il Mosaico Romano di Asciano. Studi archeologici e innovazioni tecnologiche". Alle ore 21.00 il Museo Palazzo Corboli e il Museo Cassioli parteciperanno all'apertura starordinaria per "La notte dei Musei", durante la quale sarà possibile assistere alla visita guidata a cura dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Asciano.La giornata di domenica 19 maggio sarà invece dedicata all'incontro con la tradizione: "Viaggio nell'affascinante mondo delle botteghe dei pittori medievali", a cura dell'artista Marta Perugini; l'appuntamento è alle ore 16.00 presso l'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.