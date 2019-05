Anche domenica un’iniziativa ad Asciano per l’appuntamento Amico Museo

Amico Museo porterà tanti cittadini nei luoghi di cultura del territorio senese nel corso del fine settimana. Ricco il programma nei musei ascianesi, con appuntamenti previsti sia nella giornata di sabato 18 maggio che in quella di domenica 19 maggio.La giornata di domenica 19 maggio sarà dedicata all’incontro con la tradizione. Verrà infatti effettuata l’iniziativa “Viaggio nell’affascinante mondo delle botteghe dei pittori medievali”, a cura dell’artista Marta Perugini; l’appuntamento si terrà alle ore 16 all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Marta Perugini è l’artista che sta esponendo le sue opere nella mostra “Immanente trascendenza” che è in corso nella Sala del Granduca dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore a partire dallo scorso sabato 4 maggio e che proseguirà fino al prossimo 30 giugno.Nei musei della Toscana tra il 10 maggio e il 2 giugno si snoda un programma con tante attività diverse accomunate da un’identica passione: conoscere il nostro patrimonio culturale con proposte che coinvolgano i visitatori in esperienze creative, perché il museo può essere davvero un grande amico.Attraverso visite guidate, esposizioni straordinarie, laboratori interattivi, narrazioni i musei ci raccontano di noi e del nostro territorio, del nostro presente e del nostro futuro. Il tema filo conduttore delle iniziative della diciottesima edizione di Amico Museo è “Musei come hub culturali – il futuro della tradizione”, individuato da Icom per il 18 maggio, la Giornata internazionale dei musei.