Un altro evento importante ha arricchito le scorse giornate ascianesi. In occasione dell’inaugurazione della Torre di Montalceto nel territorio del comune di Asciano è stato inaugurato anche il percorso numero 1 del Crete Senesi Life Park, denominato per l’appunto “Montalceto”. Si tratta di un progetto rilevante al quale l’Amministrazione comunale ha lavorato con impegno e dedizione mettendo così una “pietra” importante per qualcosa che potrà essere portato avanti in futuro.Il tracciato parte dalla stazione di Asciano Monte Oliveto Maggiore ed arriva fino ai piedi della torre. Nella giornata dell’inaugurazione della torre di Montalceto sono stati organizzati due gruppi trekking che hanno effettuato il percorso, partendo tuttavia dall’Aia Vecchia di Montalceto, e compiendo quindi un tracciato comunque più corto dell’originale.Le guide sono componenti dell’Associazione Trekking Senese ed in totale tra i due gruppi sono state coinvolte circa 45 persone.