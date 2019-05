Il neo sindaco di Asciano Fabrizio Nucci commenta il risultato elettorale

"Voglio ringraziare in primo luogo gli ascianesi che hanno riposto in me la loro fiducia; è stata una campagna elettorale intensa, impegnativa, non scontata, improntata sui contenuti e sul rapporto con la gente. E tra la gente sarò domani e ogni giorno per i prossimi 5 anni per rispondere alle loro esigenze". Così il neo sindaco di Asciano Fabrizio Nucci (Asciano Insieme Centro Sinistra) commenta il risultato elettorale."Il secondo ringraziamento va alla squadra di candidati consiglieri che ha dimostrato di aver svolto un lavoro egregio – prosegue Nucci -. Lo ammetto, non è stato facile, sono incappato in alcune difficoltà e contrattempi, ma ho sempre recepito forte e chiaro il sostegno e il supporto dei concittadini, che mi hanno dato la forza di continuare in questo cammino intrapreso con decisione e senso di responsabilità nei loro confronti e nel segno del bene comune.Ed oggi tutti gli sforzi sono stati ripagati dalla fiducia nei miei confronti. Ci aspetteranno 5 anni di grandi sfide dove mi impegnerò, con la mia squadra, per lo sviluppo e la crescita di Asciano e le sue frazioni. L’ultimo ringraziamento va anche a tutti i cittadini che mi hanno mosso delle critiche perché è dalle critiche che arriva la maggior spinta nel migliorarsi.Voglio concludere complimentandomi sinceramente con Ravaglia e Valori, due seri candidati cui rendo merito per aver mantenuto sempre toni civili, pacati e responsabili lungo tutta la durata della campagna elettorale. L’ho apprezzato molto. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche: #AscianoInsieme".