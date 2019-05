La Polizia Stradale di Siena incontra i bimbi della scuola dell'infanzia di Asciano

Come per gioco le regole da osservare per evitare i pericoli

E’ stata una giornata che non scorderanno più quella trascorsa mercoledì dai bimbi della scuola dell'infanzia “Sandro Pertini” di Asciano, che si sono recati al Comando della Polizia Stradale di Siena per vedere come lavorano quegli angeli della strada.Ad accoglierli c’erano i poliziotti, che hanno accompagnato i loro 40 ospiti prima in aula e poi sui mezzi della Stradale, tutti schierati nel piazzale della caserma. Ai bambini non è sembrato vero salire a bordo delle moto e delle auto della Polizia provando le sirene, i lampeggianti, le bandierine rosse, i birilli e le palette, imparando pure come parlare alla radio. Sono stati proiettati i cartoni animati del “Poliziotto amico”, che ha illustrato loro i segnali da rispettare e fatto capire, come in un gioco, le regole da osservare e come evitare i pericoli.Prima di andare via le maestre hanno ringraziato la Stradale per il lavoro svolto ogni giorno, l’accoglienza avuta dai bimbi e i gadget della Polizia a loro donati.