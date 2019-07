Perde dal camion tonnellate di grano lungo tre chilometri di strada

Attorno alle 22.40 di ieri, mercoledì 3 luglio, un autocarro ha perduto diverse tonnellate di grano sulla carreggiata nella strada provinciale del Pecorile nel comune di Asciano.A seguito della chiamata al 112 di una automobilista che ha segnalato la presenza di una grossa quantità di grano sulla strada, sono intervenute le pattuglie della stazione dei Carabinieri di Asciano e di Monteroni.I militari intervenuti hanno accertato come fossero interessati circa 3 km di strada, lungo i quali l’autocarro aveva disperso il proprio carico. Il proprietario del grano ha attivato direttamente la Provincia per la bonifica della sede stradale e il recupero del materiale versato.Le opere di bonifica, iniziate nella notte, saranno concluse in mattinata.