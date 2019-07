''Settimangio'', ad Arbia buon cibo, spettacoli e divertimento

Fino al 13 luglio nell’area verde di Arbia Scalo la manifestazione organizzata dall’associazione Il Ponte

L’estate fa rima con buon cibo, musica e divertimento per grandi e piccini ad Arbia Scalo (Asciano). Fino a sabato 13 luglio nell’area verde di viale Toscana l’appuntamento imperdibile è con Settimangio, la festa enogastronomica organizzata dall’associazione Il Ponte. La ricetta della manifestazione soddisfa tutti i palati: dalla friggitoria all’hamburgeria, dalla braceria alla pizzeria passando per birre e cocktail, il tutto condito di spettacoli, animazione per bambini e tanto divertimento a partire dalle 19.30.Giovedì 11 luglio, inoltre, ai fornelli dell’area ristorante saranno ospiti Gli Attortellati per una cena a tema da non perdere con piatti dell’antica tradizione toscana rivisitati con estro e ingegno.Gli spettacoli Numerosi gli eventi per grandi e piccini a corredo del gusto: giovedì 11 luglio a tutta dance con Dj Iaia feat Chella Vox, venerdì 12 luglio saliranno invece sul palco i Gold5 per una serata all’insegna delle hit anni ’80 e ’90, sabato 13 luglio il gran finale con i medley travolgenti degli Argonauti, cover band da un decennio sui palchi di tutta Italia. Ogni sera, inoltre, nello stand di Pontilandia i laboratori creativi per bambini.Settimangio è una manifestazione organizzata dall’associazione Il Ponte con il patrocinio dei Comuni di Asciano, Siena e di Castelnuovo Berardenga. Info su Fb Associazione Il Ponte