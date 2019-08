Altraterra, festival di musica popolare nel ''salotto sotto le stelle'' di Asciano

Dal 9 all’11 agosto in piazza del Grano la manifestazione organizzata dall’associazione Altraterra

In scena Marco Rovelli, i BSM Bassamusica, i Mamma li Turchi

Tre serate musicali nel “salotto sotto le stelle” di piazza del Grano, nel cuore del centro storico di Asciano tra concerti e gusto alla scoperta dei prodotti locali. Torna dal 9 all’11 agosto il festival di musica popolare delle Crete Senesi Altraterra, giunto alla nona edizione. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Altraterra in collaborazione con l’amministrazione comunale di Asciano. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e sono ad ingresso gratuito.Ad inaugurare il festival venerdì 9 agosto sarà lo scrittore e musicista italiano Marco Rovelli con antichi canti della tradizione popolare toscana. Si prosegue sabato 10 agosto con i BSM Bassamusica (di e con Pasquale Rimolo e Arianna Romanella) per un viaggio tra le musiche della tradizione popolare del sud Italia: dal Salento alla Calabria, attraverso il Gargano, la Campania e la Basilicata. Gran finale domenica 11 agosto con i Mamma li Turchi (Mariangela Berazzi, Giuseppe Barbaro, Sandro Paradisi e Alessia Salvucci) con il loro repertorio di musica popolare dal sud Italia.Musica ma non solo. Il Festival Altraterra è anche buon cibo e riscoperta dei piatti della tradizione locale. Ogni sera al punto ristoro (apertura ore 20), in collaborazione con Cuochi Alta Etruria, sarà possibile degustare piatti preparati con i prodotti delle aziende del territorio rigorosamente a km zero, secondo la filosofia del Festival.In piazza del Grano, poi, un’attenzione particolare sarà riservata alle mamme: per loro un Punto Bimbo organizzato da Non Solo Latte Mamme per Amiche in cui poter cambiare e allattare i bimbi.Per maggiori informazioni: Ufficio Turistico di Asciano, num 0577 714450, www.visitcretesenesi.com pagina Fb: Visit Crete Senesi