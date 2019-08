Cibi scaduti e mal conservati: esercizio di Asciano chiuso dalla Polizia Municipale

Accertamento nei giorni scorsi disposto dall’Ausl, esercizio commerciale chiuso e sotto sequestro

Cibi scaduti e mal conservati oltre alla mancanza dei requisiti professionali previsti per legge. E’ quanto accertato dalla Polizia Municipale di Asciano in un esercizio commerciale del territorio durante un controllo disposto dall’Ausl. L’accertamento ha portato nei giorni scorsi alla chiusura e al sequestro del locale e della merce oltre che ad una sanzione amministrativa da 5mila euro per il titolare dell’attività. S’intensificano i controlli della Polizia Municipale Simone Bonucci anche in tema di igiene e sicurezza ambientale oltre che nell’attività ordinaria al servizio del cittadino.«Un’attività quotidiana e attenta grazie anche al fatto che il nuovo comandante ha preso servizio per 36 ore settimanali nel nostro Comune – sottolinea il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci -. Un servizio che ci permette di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e non solo».Sempre nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha effettuato un controllo sui mezzi senza revisione appurando che quattro auto, da tempo in sosta in un parcheggio, erano privi dei necessari requisiti. I quattro mezzi sono stati pertanto rottamati.