Asciano, dalla Regione 30mila euro per il Parco della Lama

Premiato il progetto con associazioni e università

«Faremo rivivere uno degli angoli più suggestivi e ricchi di storia del nostro centro storico, e tutto questo grazie ad una vittoria di squadra data dalla preziosa e stretta collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni del territorio e mondo accademico». Con queste parole il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci e Lucia Angelini, assessore a cultura e turismo, plaudono alla notizia che il progetto “Contratto di Fiume La Lama” è stato valutato tra i migliori dalla Regione Toscana e potrà usufruire di oltre 30mila euro per un progetto di recupero e valorizzazione del Parco della Lama.Il progetto nasce dall’accordo siglato nei giorni scorsi tra Comune di Asciano, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, le Università di Siena e di Firenze, Pro Loco di Asciano, Associazione Ricerche Culturali Asciano e Donatori di Sangue Fratres Asciano. I soggetti firmatari, aderendo al bando della Regione Toscana per la definizione di progetti finalizzati alla realizzazione dei “Contratti di Fiume”, si sono impegnati ad intraprendere azioni per superare una visione del fiume legata al rischio idraulico e idrogeologico e promuovere la rinascita del fiume come patrimonio identitario e strumento di sviluppo territoriale.L’area interessata dal progetto, nel centro storico di Asciano, presenta una serie di mulini che fa parte di un sistema di gestione delle acque che coniuga l’ambiente naturale (torrenti Bestina e Bestinino) con l’ambiente antropico, fino alla fontana di Piazza del Grano e alle sottostanti Fonti Lavatoie.«Mi preme ringraziare tutti i soggetti firmatari dell’accordo – sottolinea Claudio Bardelli, assessore ai rapporti con le associazioni – con i quali abbiamo fin da subito trovato unione d’intenti e di progettazione. Così come voglio ringraziare gli uffici comunali che hanno lavorato alacremente al nostro fianco per la redazione del progetto che poi si è verificato vincente. Ora ci rimboccheremo le maniche tutti insieme per dare gambe al nostro progetto».