Palio dei Ciuchi di Asciano, vince Il Prato con Pampero su Espresso

Domenica 8 settembre si è svolta la corsa dedicata ai 700 anni della fondazione dellAbbazia di Monte Oliveto Maggiore

La Contrada Il Prato vince il 42esimo Palio dei Ciuchi di Asciano. A trionfare sono stati i colori bianco e verde con il fantino Alessio Deriu detto il Pampero con il ciuco Espresso. Per Il Prato, che si è aggiudicato il Palio dipinto da Emanuele Borzi, si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo i trionfo dello scorso anno. L'edizione 2019 della corsa era dedicata ai 700 anni della fondazione dell'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.«Sento tanta euforia - è stato il commento del fantino Deriu -, dopo tante sconfitte e purghe sono contento per la Contrada e per me stesso perché ce lo meritiamo entrambi».«Questa vittoria è speciale - ha aggiunto il capitano della Contrada Il Prato Stefano Sani - vincere una volta è bello e difficile, vincere la seconda consecutiva è stupendo e ancora più complesso. Il numero uno è ancora il Prato».A precedere la corsa la tradizionale sfilata vinta dalla Contrada della Stazione dopo un suggestivo corteo che, davanti a numerosi turisti e cittadini, ha sfilato per le vie del centro storico. La sbandierata, invece, è stata vinta dalla Contrada della Pergola.