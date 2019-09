Asciano, al ''Festival Bandistico Azzurra Lorenzoni'' apertura con il Gruppo Storico Carabinieri Reali 1883

Un week-end di note che invadono il centro storico. Sabato 21 e domenica 22 settembre torna ad Asciano il tradizionale “Festival Bandistico Azzurra Lorenzoni” organizzato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Asciano e dall’amministrazione comunale in ricordo della componente del locale Gruppo Majorettes tragicamente scomparsa nel 1991.Ad aprire il festival sabato 21 settembre alle 21.15 nella chiesa di San Francesco sarà quest’anno il concerto del Gruppo Storico Carabinieri Reali 1883 Fanfara “Ten. Gianantonio Donato”.Il festival “Azzurra Lorenzoni” entrerà poi nel vivo domenica 22 settembre con bande musicali provenienti da tutta la Italia che sfileranno, a partire dalle ore 11, per le vie del centro storico del Paese del Garbo con esibizione finale in Piazza della Basilica. Nel pomeriggio (ore 16) nella Chiesa di San Francesco si svolgeranno i concerti. Protagoniste dell’edizione 2019 saranno la Premiata Filarmonica Giuseppe Verdi di San Vincenzo (Livorno), il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano (Cremona), il Gruppo Strumentale Città di Sassoferrato (Ancona) e la Filarmonica Giuseppe Verdi di Asciano.La manifestazione, che rientra nel cartellone del Settembre Ascianese, è organizzata dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Asciano in collaborazione con il Comune di Asciano e l’Anbima Nazionale con il patrocinio del Ministero dell’Interno e la Regione Toscana con il contributo di Banca Cras.