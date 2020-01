La trasmissione BellItalia di Marco Hagge riporta Asciano in primo piano come luogo d'arte e di cultura

Sabato 11 gennaio alle ore 11.00 su Rai 3, Asciano ritorna in primo piano come luogo d'arte e di cultura nel corso della trasmissione "BellItalia"."Un viandante di nome Raffaello" si intitola il servizio di Marco Hagge, che si occuperà del percorso lauretano che i pellegrini seguivano da Siena a Loreto e lungo il quale è ubicata l'antica Pieve di Sant'Ippolito. Qui si troverebbe un autoritratto di Raffaello, come evidenziato a più riprese dal compianto storico dell'arte Divo Savelli.La trasmissione andrà in replica anche su RaiPlay.