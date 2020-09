Dopo 12 anni la Pro Loco di Asciano torna ad assegnare il premio Garbo dâ€™Oro

L’onorificenza cittadina di Asciano è stata assegnata alla Venerabile Confraternita di Misericordia S. Chiodo

Sabato 26 settembre durante la Cena del Menciaiolo il presidente della Pro Loco di Asciano, Luca Barbagli e il sindaco Fabrizio Nucci, hanno consegnato il premio Garbo d'Oro al governatore della Venerabile Confraternita di Misericordia S. Chiodo, Fabio Gallorini, per l’enorme impegno e l’impeccabile gestione delle numerose attività svolte durante la fase di emergenza della pandemia da Covid-19.Il presidente Gallorini ha ringraziato per l’impegno tutti i volontari della Misericordia e ha ricordato con affetto l’ex governatore Paolo Pisani, scomparso prematuramente lo scorso 3 maggio.La Cena del Menciaiolo si è svolta presso le scuderie del Granduca ed è il tradizionale appuntamento fatto per ringraziare l’annuale impegno dei volontari della Pro Loco ascianese.Il premio Garbo d’Oro, nato nel 1974, è assegnato a persone o enti che abbiano onorato il nome di Asciano distinguendosi nel campo degli studi, delle arti, del lavoro, dello sport o in altri campi che abbiano acquisito motivi di benemerenza verso Asciano e il suo territorio. Tra le assegnazioni degli anni precedenti si ricordano quelle di monsignor Bruno Torpigliani, Andrea Degortes detto Aceto, Mario Luzi, Grau Steffen e Roberto Barzanti.