Giornata dei disabili, ad Asciano sorgerà un centro di aggregazione e socializzazione

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per il restauro con cambio di destinazione d’uso di un immobile



Il Comune di Asciano celebra oggi la Giornata internazionale delle persone con disabilità con un progetto concreto destinato alla nascita di un centro di aggregazione e socializzazione per persone disabili. Il tema proposto quest’anno dall’ONU è “Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”.



E proprio oggi la Giunta comunale di Asciano ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per il restauro con cambio di destinazione d’uso di un immobile dove sorgerà un centro di aggregazione e socializzazione per disabili. L’immobile nel 2019 era stato donato all’Amministrazione comunale dall’associazione Noi Ci Siamo grazie alle donazioni del 5 per mille. Ora il Comune a proprie spese s’impegna a recuperalo e restaurarlo.



«Un nuovo importante passo in quel percorso d’inclusione sociale che stiamo facendo a braccetto con l’associazione Noi ci siamo Onlus – dichiara l’Amministrazione comunale di Asciano - che ringraziamo per l’impegno costante, quotidiano e tenace in favore delle persone con disabilità sul nostro territorio. Oggi più che mai occorre pensare ad un orizzonte pienamente inclusivo dove nessuno deve sentirsi escluso e dove la diversità può rappresentare un valore aggiunto per la stessa società. Solo così, oltre ad abbattere le barriere architettoniche, potremo superare le barriere mentali rappresentate da cliché di una normalità convenzionale. Un ringraziamento – conclude l’Amministrazione comunale -, infine, all’ufficio tecnico per il lavoro svolto».