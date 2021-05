Asciano e i suoi mulini, documentario sul torrente Bestina e la vallata della Lama

L’Associazione Ricerche Culturali Asciano con la collaborazione di Radio Epicentro presenta il documentario in otto episodi su Asciano e i suoi mulini. Da domenica 2 a domenica 9 maggio, ogni giorno alle ore 13 sui canali social di Radio Epicentro.Nel documentario, donato all’istituto comprensivo Sandro Pertini, viene riscoperta la storia dei mulini medievali ascianesi lungo il torrente Bestina e sulla loro secolare tradizione molitoria.“Lo spirito che ci ha spinto alla sua realizzazione - dice Mario Pace, presidente di A.R.C.A. - oltre l'attaccamento al nostro territorio, è stata l'intenzione di fare un dono da parte di tutti noi, per le scuole e per il progetto che stanno portando avanti. Secondo moderni criteri di economia circolare, lungo il torrente Bestina si è utilizzata l'energia idraulica per la lavorazione del legname, del cuoio, del ferro e del grano, ponendo grande attenzione alle opere di sistemazione idrica e di ingegneria naturalistica, che hanno sostenuto intere generazioni per otto secoli”.I video saranno pubblicati ai seguenti link: