Asciano, grandi e piccini artisti vasai per un giorno nel cuore delle Crete senesi

Domenica 16 maggio Asciano aderisce al programma nazionale di “Buongiorno Ceramica”

Asciano dedica una giornata tra divertimento e creatività per grandi e piccini ad una delle sue antiche tradizioni: la manifattura delle ceramiche e l’arte dei vasai. Domenica 16 maggio, all’interno del programma nazionale di “Buongiorno Ceramica”, nel borgo nel cuore delle Crete senesi la possibilità per adulti e bambini di visite guidate e laboratori gratuiti creativi e didattici dal Comune di Asciano, dal Museo di Palazzo Corboli, dagli artigiani locali in collaborazione con l’Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio (Siena) e l’Associazione Ricerche Culturali Asciano (A.R.C.A.).Per l’intera giornata sarà possibile partecipare alle visite guidate alla “Sezione Ceramica” del Museo di Palazzo Corboli (su prenotazione a: palazzocorboli@museisenesi.org 0577.714450 348.0847875; visita guidata gratuita, biglietto a pagamento 5 euro intero, 3 euro ridotto). E all’interno delle sale museali si svolgeranno anche i laboratori per bambini e ragazzi “Mani d’Argilla!” (ore 11 e ore 17) con cui i più piccoli, dopo aver conosciuto alcune delle più importanti produzioni di ceramica esposte, sperimenteranno a loro volta la vita di bottega di un vasaio di qualche secolo fa.Il laboratorio sulle ceramiche rivolto agli adulti sarà invece nella bottega “Cretalandia” di Laura Michelangioli (corso Matteotti - ore 10 e ore 16) e sarà incentrato sulla modellazione e foggiatura dell’argilla, attraverso alcune tecniche tradizionali ( info@cretalandia.it - Tel. 347 1038175). La bottega di Laura Michelangioli è situata nella via principale del borgo e propone una ricca selezione di oggetti in ceramica, dai piatti decorativi, alle mattonelle, a piccoli contenitori, ai gioielli, etc. realizzati dall’artista con decori che spaziano da motivi ispirati alla campagna delle Crete Senesi a riproduzioni di elementi decorativi ripresi dalla tradizione.Tutte le attività si svolgeranno in location diverse e in orari differenziati per facilitare lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza e nel completo rispetto della normativa anticovid.