''Tributo a Ennio Morricone'', Gilda Buttà e Cesare Picco in concerto per Asciano Suono Festival

Concerti, incontri e saperi intorno al duono, immersi nella natura e nelle bellezze del territorio delle Crete Senesi

Venerdì 9 luglio , alle 21.30, presso la chiesa di San Francesco ad Asciano, l’Asciano Suono Festival inaugura la sua anteprima 2021 con una serata dedicata al “Suono del Cinema”. Due pianoforti e due pianisti per uno straordinario incontro nel mondo dei suoni del Maestro Ennio Morricone: Gilda Buttà, che del Maestro è stata interprete “ufficiale” eseguendo le sue colonne sonore e suonando la sua intera produzione pianistica, e Cesare Picco, improvvisatore raffinato e colto, si incontrano sul palco restituendoci un viaggio musicale di grande emotività, poesia e potenza sonora.Nel repertorio scelto dai due interpreti tra lo sterminato catalogo di musiche scritte per il Cinema, troviamo sia i capolavori tratti da successi ormai senza tempo, sia gioielli musicali composti pellicole meno famose: “C’era una volta in America”, “Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Love Affair”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Il deserto dei Tartari”, “Metti una sera a cena”.Ora con suoni di pianoforte preparato e divertenti arrangiamenti, ora con potenti dialoghi a due come con rarefatte parentesi solistiche, Gilda Buttà e Cesare Picco ci guidano in un territorio di grande evocazione, nel quale emozioni e ricordi di vita riaffiorano nell’ascolto di musiche divenute parte del nostro più grande patrimonio musicale.La serata di venerdì 9 luglio, interamente dedicata al “Suono del Cinema”, anticipa il concerto in S. Francesco, con l’inaugurazione ufficiale alle 18.00, in piazza Garibaldi, con un omaggio dedicato alle colonne sonore più amate, eseguito della banda della Filarmonica Giuseppe Verdi di Asciano diretta dal M° Giuseppe Baldesi.Alle 18.30, sempre in piazza Garibaldi, un incontro pubblico dove, assieme al sindaco d’Asciano Fabrizio Nucci, al vicesindaco Lucia Angelini, alla pianista Gilda Buttà e a Cesare Picco, direttore artistico di Asciano Suono Festival, verrà presentato il fine settimana di Anteprima, il futuro festival 2022 e raccontato il mondo musicale delle colonne sonore di Ennio Morricone.Nato dalla volontà del Comune di Asciano a sostegno della Cultura e del Territorio, Asciano Suono Festival è un festival concepito dal direttore artistico, il pianista e compositore Cesare Picco, attorno al concetto di suono, nelle sue infinite declinazioni, che esplora e percorre gli ambiti a esso correlati attraverso incontri e talk con ospiti, concerti di diverse tipologie distribuiti tra le bellezze architettoniche e paesaggistiche del territorio.L’anteprima di Asciano Suono Festival prosegue sabato 10 luglio con il “Suono delle Emozioni” e, a tessere il filo rosso della giornata, sarà il richiamo ancestrale di uno strumento come il Didgeridou, suonato per il pubblico da Fabio Davitti, che precede l’incontro delle 18.00, sul palco di piazza Garibaldi, con due speciali professionisti che da anni lavorano per il benessere delle persone, coniugando corpo ed emozioni: l’osteopata Maurizio Costanzo e la spiritual coach Jennifer Pipolo.Il viaggio nel Suono delle Emozioni continua alle 20.00, per un concerto al tramonto immerso in uno spettacolare scenario naturale, con gli straordinari interpreti barocchi Luca Giardini, violinista e l’oboista Priska Comploi, per proseguire alle 22:00 con il pluristrumentista Arthuan Rebis, che con la sua arpa celtica e con i suoi evocativi strumenti medievali, porterà vera e propria la magia sonora all’interno della chiesa di San Francesco.Asciano Suono Festival è organizzato e prodotto dal Comune di Asciano e da Blumargot, con la direzione artistica di Cesare Picco, con il contributo di BCC Banca Centro Toscana Umbria e Rubinetterie Treemme.Tutti gli eventi sono gratuiti, in ottemperanza alle disposizioni governative attualmente in vigore in merito al distanziamento sociale, necessaria per i concerti la prenotazione al link https://www.eventbrite.it/o/asciano-suono-festival-33593285369 o al sito ufficiale www.ascianosuonofestival.it