I Vigili del Fuoco del comando di Siena, sono intervenuti alle 13.45 di oggi, sabato 24 luglio, in località La Pievina nel comune di Asciano, per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto tre ettari di oliveta ed una catasta di legna da ardere.La squadra ha circoscritto il fronte di fuoco prima che interessasse il vicino agriturismo e una ventina di rotoballe. L'intervento è proseguito per ore per lo smassamento della legna e la bonifica del perimetro.