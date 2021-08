Ad Asciano ''Appuntamento con gli Etruschi''

Per la prima volta anche Asciano aderisce alla "Giornata degli Etruschi" grazie al finanziamento del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Asciano.Sabato 28 agosto dalle 10 alle 19 presso il Museo Palazzo Corboli e l'adiacente piazzetta di Sant'Agostino i svolgerà l'evento: "Appuntamento con gli Etruschi". Una giornata ricca di iniziative tra visite guidate, rievocazioni e laboratori per tutte le età, per scoprire l'affascinante mondo dei nostri antichi antenati.L'evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid in vigore ed è necessario il Green pass.Tutte le attività sono gratuite ed è gradita la prenotazione.