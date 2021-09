Palio dei Ciuchi, sale l'attesa ad Asciano per la conquista del Cencio

Domenica 12 settembre l’appuntamento a porte chiuse per via delle misure anti Covid

Torna il Palio dei Ciuchi ad Asciano dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. E sempre a causa delle misure previste anti covid sarà un’edizione a porte chiuse come concordato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Contrade di Asciano.Domenica 12 settembre le 7 contrade (La Corona, Il Corso, La Pergola, Piazza del Grano, Il Prato, La Stazione e La Tranquilla) sognano di alzare al cielo l’ambito Cencio realizzato quest’anno da Caterina Moscadelli e dedicato alla Santa Patrona di Asciano Sant’Agata.Domenica 12 settembre il giorno più atteso: dalle ore 11 nella basilica di Sant’Agata la Santa messa con la benedizione dei fantini e dei ciuchi. Dalle ore 16 all’interno dello stadio Marconi il corteo storico e l’esibizione degli sbandieratori e, alle 18, al via la contesa del Palio con un’avvincente corsa dei ciuchi per 4 giri nell’anello dello stadio.