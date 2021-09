Asciano, Il Prato vince il Palio dei Ciuchi con il fantino Pampero su Mr. Bean

Terza vittoria consecutiva dopo i trionfi nel 2018 e nel 2019. Alla contrada biancoverde anche la vittoria nella sbandierata

La Contrada Il Prato vince il 43° Palio dei Ciuchi di Asciano. A trionfare dopo una corsa avvincente sono stati i colori bianco e verde con il fantino Alessio Deriu detto Pampero con il ciuco Mr. Bean. Per il Prato, che si è aggiudicato il Palio dipinto da Caterina Moscadelli, si tratta della terza vittoria consecutiva dopo il trionfo nel 2018 e nel 2019. L’edizione 2021, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, si è svolta a porte chiuse per ottemperare alle misure anti covid.“Una sensazione indescrivibile - è stato il commento del fantino Deriu –, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere i migliori in assoluto”.“Un’emozione incredibile - ha detto il capitano del Prato Stefano Sani -, non eravamo quelli con il ciuco migliore ma è andata bene, abbiamo il fantino migliore; tutto questo fa bene all’anima”.Ed è stata la Contrada del Prato ad aggiudicarsi anche la sbandierata.