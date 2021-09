E' nato il comitato ''Con Enrico Letta' di Asciano

Il candidato del centrosinistra alle suppletive sarà ad Asciano il 25 settembre



Nei giorni scorsi è nato “Con Enrico Letta, comitato di Asciano”, promosso da un gruppo di cittadini ascianesi. Coordinatore del comitato è stato eletto Gianfranco Giannetti. Del comitato fanno parte anche il sindaco Fabrizio Nucci, il vicesindaco Lucia Angelini e tutta la Giunta comunale, oltre a personalità della società ascianese.



Il comitato, aperto ad altre adesioni, sta lavorando per la promozione di eventi e iniziative elettorali nel territorio comunale. In particolare si sta attivando per la giornata del 25 settembre che vedrà la presenza di Enrico Letta nel pomeriggio nella frazione di Arbia, presso il centro sociale per un incontro prima con la Giunta Comunale e poi con i cittadini. Successivamente, alle 21, il candidato incontrerà la cittadinanza di Asciano nel corso di una iniziativa pubblica in piazza Garibaldi.