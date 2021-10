Coltiva piante di cannabis: arrestato dalla Polizia Stradale

L'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Un 40enne italiano di origini greche è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Siena, perché coltivava piante di cannabis nella sua abitazione, sulle colline di Asciano.Nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 ottobre, ad una pattuglia della Polizia Stradale, durante la consueta vigilanza, è caduto l’occhio su un vecchio e scalcinato fuoristrada che stava percorrendo la statale 73 bis in località “Il Leccio”.Quando gli agenti hanno aperto la portiera per controllare i documenti, è uscito dall’abitacolo un forte odore acre, di terra, benzina e spezie, caratteristico della marijuana.Davanti all’evidenza i poliziotti hanno quindi approfondito le ricerche, prima sulla persona, risultata più volte segnalata per uso di stupefacenti, poi nella sua abitazione di Asciano, dove è stata effettuata la perquisizione.All’interno dell’appartamento, è stata trovata un’area attrezzata alla produzione e al confezionamento della marijuana: una serra con tutto l’occorrente per la cura delle piantine di cannabis, con lampade a raggi UV, vasetti per la conservazione. infiorescenze e piante in fase di crescita.L'uomo è stato, quindi, arrestato e tutto il materiale sequestrato.