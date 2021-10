Asciano, domenica 10 ottobre Simona Bonafè (PD) incontra i cittadini

Il Partito Democratico di Asciano promuove, per domenica 10 ottobre, due incontri con la parlamentare europea e segretaria regionale del PD Simona Bonafè per "riflettere sul positivo risultato che si è registrato nel collegio senese-aretino la settimana scorsa e per delineare il futuro del partito in Toscana e in Italia."



Simona Bonafè sarà presente alle ore 19, insieme al sindaco Fabrizio Nucci e la Giunta comunale, all'incontro con i cittadini e gli operatori economici del territorio ascianese presso la tensostruttura area verde di viale Toscana ad Arbia e, dopo un aperitivo con i presenti, si trasferirà ad Asciano dove alle 21.15 nell'auditorium della Mediateca, in via Fiume, sarà intervistata dalla giornalista Viola Carignani. Nell'ambito delle iniziative saranno attuate tutte le prescrizioni anti Covid.



"La presenza di Simona Bonafè ad Asciano rappresenta il giusto riconoscimento del lavoro di riorganizzazione e di rilancio della iniziativa del partito ascianese - afferma Daniele Cortonesi, coordinatore PD Crete Senesi - e del positivo risultato elettorale conseguito nel territorio comunale con il 40% di votanti, percentuale tra le più alte del collegio e il consenso per Enrico Letta che, con 987 voti, ha sfiorato quasi il 50%".