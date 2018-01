Maschere e coriandoli invadono le vie del cento, ad Asciano al via il Carnevale

Domenica 28 gennaio al via la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Asciano

Navetta gratuita da Arbia con partenza alle ore 14,45. Per tutte le maschere la possibilità di partecipare al concorso "La Meio Maschera”, in palio un viaggio

Maschere, coriandoli, musica e tanta allegria. Tutto è pronto ad Asciano per dare il via al Carnevale per le vie del centro storico. Da domenica 28 gennaio parte l’appuntamento con la festa, giunta alla 45esima edizione, organizzata dalla Pro Loco Asciano con il patrocinio del Comune ed il sostegno di Banca Cras.Inferno, Purgatorio e Paradiso saranno i temi a cui si ispireranno le feste del 28 gennaio, del 4 e dell’11 febbraio. «Torna come ogni anno il Carnevale Storico di Asciano grazie allo sforzo straordinario dei volontari della Pro Loco – dichiara il sindaco Paolo Bonari - Tre domeniche di svago per gli abitanti di Asciano e per tutti i turisti che vorranno fare festa con noi scoprendo il nostro territorio e le nostre tradizioni. Si tratta del primo evento di un calendario che per il 2018 sarà molto ricco».In occasione del Carnevale sarà attivo il servizio navetta gratuito da Arbia per consentire a tutti i cittadini di raggiungere il centro storico di Asciano con la massima comodità. Partenza alle ore 14,45 dalla scuola elementare di Arbia e rientro alle ore 18,00.Il programma - Domenica 28 gennaio Meio e la Brigata Spendereccia sul trenino di Meio che per le vie del paese e non solo annunceranno l’avvio del Carnevale per poi proseguire alle ore 12 con l’aperitivo di Meio. Nel pomeriggio bambini protagonisti con il corteo e la sfilata lungo corso Matteotti (partenza ore 15 – Scuderie del Granduca), mentre alle ore 15,30 Meio e la Brigata Spendereccia apriranno la Città del Carnevale. Tutto il pomeriggio sarà accompagnato dalla grande allegria della musica di Gekke & Alekke in Piazza Garibaldi e dei Carioca Dance Ballet in Corso Matteotti. Per i più piccoli in Piazza della Basilica sarà allestito il “Paradiso dei bambini” con gonfiabili, attrazioni e musica con Matteo e Asciano Canta. La giornata sarà presentata da Marion Venturini.Per tutte le maschere sarà anche l’ultima occasione per partecipare a "La Meio Maschera 2018": davanti al backdrop di Piazza della Basilica verranno effettuati gli scatti fotografici che permetteranno di premiare le maschere più originali del Carnevale: in palio un viaggio per chi otterrà più “mi piace” su facebook. La premiazione avverrà l'ultima domenica di Carnevale, l’11 febbraio.