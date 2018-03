RCS Strade Bianche, maxischermo e punto ristoro a Monte Sante Marie (Asciano)

Sabato 5 marzo il passaggio della celebre gara ciclistica

Un maxi schermo per permettere a tutti gli appassionati di ciclismo di seguire l’edizione 2018 della “classica del nord più a sud d’Europa”, la Rcs Strade Bianche in programma sabato 3 marzo. E’ quello che sarà installato, insieme ad un punto ristoro, nel luogo simbolo della competizione, Monte Sante Marie, grazie a da Rcs, Comune di Asciano e Pro Loco, con la collaborazione dei privati che hanno messo a disposizione le aree.«Un appuntamento diventato ormai una tradizione per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Asciano Paolo Bonari – che è un forte richiamo per gli sportivi ma anche per tanti curiosi che vengono ad Asciano per assistere al passaggio dei ciclisti in una cornice paesaggistica mozzafiato. La Rcs Strade Bianche è un perno fondamentale per la promozione del nostro turismo su due ruote: sono numerosi, infatti, i ciclisti che da primavera ad autunno passano da Asciano con ricadute importanti anche per il centro storico, esercizi pubblici e attività ricettive. Il mio ringraziamento va all'assessore Lucia Angelini che si è impegnata in prima persona per l’allestimento del punto a Monte Sante Marie». La strada sarà chiusa ai non residenti già dalle ore 10; da Ponte del Garbo saranno predisposte navette gratuite (partenza ore 10,30 e 11,30) il ritorno da Monte Sante Marie è in programma alle ore 16 e alle ore 16,30.Per la gara maschile 21 formazioni e 147 corridori tra cui il vincitore della passata edizione, Michał Kwiatkowski, Peter Sagan e l'olimpionico Greg Van Avermaet. Ci sarà anche il Campione del Mondo di ciclocross Wout Van Aert. Nella gara femminile 24 le squadre composte da 6 atlete ciascuna tra cui la vincitrice del 2017 Elisa Longo Borghini.