Prende fuoco cabina: disservizio alle rete elettrica ad Arbia Scalo

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che ad Asciano, in zona Arbia Scalo, nella mattinata si è verificato un disservizio elettrico a causa di un doppio danneggiamento avvenuto all’interno della cabina elettrica denominata “Porru”, dove a causa di un surriscaldamento delle apparecchiature si è verificato un principio di incendio, e su un terminale della linea elettrica cosiddetta controalimentante.Le squadre operative di E-Distribuzione, coadiuvate dal Centro Operativo che ha già ripristinato parte delle utenze con manovre in telecomando, sono intervenute sul posto installando un gruppo elettrogeno che è stato installato poco fa e ha ripristinato il servizio elettrico per la quasi totalità delle utenze. Stanno proseguendo adesso le operazioni di riparazione, in modo da restituire elettricità anche alle ultime utenze alimentate da un tratto di rete di bassa tensione ancora fuori servizio.E-Distribuzione, che ringrazia i Vigili del Fuoco per l’intervento immediato e per la collaborazione, conta di terminare le ultime operazioni nel primo pomeriggio.