Musical e tango alla 50ma Sagra della Valdarbia

A Buonconvento ultimo fine settimana con la grande festa popolare che saluta l’estate

Un musical dedicato alla via Francigena e uno spettacolo che propone la magia del tango. E’ all’insegna dello spettacolo l’ultimo fine settimana della 50ma Sagra della Valdarbia, la grande festa popolare che a Buonconvento (SIENA) saluta l’estate.Un intero paese si mette ai fornelli per raccontare il meglio della tradizione enogastronomica locale: 4 ristoranti allestiti nel centro storico dove, a pranzo e a cena, si preparano e si offrono i ravioli fatti a mano, pici, maltagliati, pappardelle fatte a mano, la ribollita, i tagliolini con ceci, la zuppa di funghi, la nana arrosto, la lepre, le carni in umido e alla brace, i dolci e molto altro.La giornata di domani, sabato 29 settembre accoglie i visitatori sin dal mattino con la Fiera annuale delle merci. Quindi, alle ore 18.00, il Museo d’Arte Sacra propone una visita guidata arricchita da un convegno sul tema “La seta nell’arte sacra”.Grande attesa per “Storie e amori sulla via Francigena”, il musical scritto dal cantautore Nicola Costanti e due volte premiato a Club Tenco, e dal giornalista e poeta Marco Brogi che, sulle ali della poesia, racconta degli incontri avvenuti sulla leggendaria via percorsa da re, principi, papi, pellegrini, commercianti, contadini, una varia umanità che fa di questa strada una vera e propria commedia umana. L’appuntamento è per le ore 21.30 al Teatro dei Risorti.Domenica 30 settembre la giornata sarà di nuovo all’insegna della Fiera annuale delle merci. Intanto alle ore 15.30 al Museo della Mezzadria i bambini saranno protagonisti della gara gastronomica a squadre “E la merenda la prepariamo noi” mentre alle ore 16 la Bandina della Filarmonica Mascagni proporrà un concerto itinerante per le vie del paese.E alle ore 18.00 avrà luogo lo spettacolo di tango che vede l’esibizione di Giulia Del Pozzo y Riccardo Pagni, coppia campione italiana e semifinalista ai campionati mondiali di tango.La “50ma Sagra della Valdarbia” è un evento del Comune di Buonconvento, organizzato dalla Pro Loco e dall’Associazione Quartieri con la preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato del paese. Info www.prolocobuonconvento.com ; Facebook: Proloco Buonconvento.