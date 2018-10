Buonconvento, Fabio Papini: ''Le opere incompiute del centro sinistra''

"In passato il Gruppo Buonconvento Insieme per Fabio Papini (circa tre anni fa) aveva fatto approvare ad un’unanimità dal Consiglio comunale una mozione a firma del consigliere Papini riportante come oggetto “installazione di distributori automatici di acqua pubblica in paese”, dove i cittadini avrebbero potuto rifornirsi a prezzi bassissimi di acqua potabile, anche gassata". Così l'inizio di un intervento del gruppo consiliare Buonconvento Insieme per Fabio Papini."Purtroppo, ad oggi, l’Amministrazione comunale non ha fatto nulla per dare corso all'installazione del distributore, nonostante il Consiglio comunale avesse approvato la nostra proposta con la messa in atto della stessa avremmo potuto dare acqua di buona qualità ai nostri cittadini per pochi centesimi di euro e avremmo risparmiato i costi per lo smaltimento dei rifiuti delle bottiglie di plastica delle acque minerali in commercio.E intanto leggiamo ogni giorno sui quotidiani locali che nei piccoli comuni vicini a Buonconvento vengono installati distributori di acqua pubblica e i cittadini fanno la fila per acquistarla!Ci teniamo a precisare che nel programma elettorale depositato dal centro sinistra veniva riportato alla voce “urbanistica e lavori pubblici” quanto segue : 1) La riqualificazione area ex-Consorzio, 2) Il completamento del percorso di trasferimento degli immobili Centro Operativo COI, 3) La caserma dei Carabinieri, 4) Il progetto per il miglioramento energetico in grado di mitigare inquinamento luminoso (tetto palestra – ex discarica), 5) La bonifica della discarica di Poggio Martelli ,6) La realizzazione piste pedonabili e ciclabili per la zona artigianale via Cassia e e strada per Bibbiano, 7) Il tanto atteso percorso alternativo per il camposanto con deviazione dietro osteria, 8) La revisione della sosta a pagamento soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, 9) Le infrastrutture che almeno in parte potessero risolvere il problema degli attraversamenti ferroviari, 10) La riqualificazione ex-asilo Grisaldi del Taia, 11) La valutazione di realizzare un distributore pubblico per l’acqua potabile.Ancora una volta promesse tante ma fatti pochi, questa è la dura realtà che dovranno digerire per l’ennesima volta gli elettori del centro sinistra di Buonconvento, in quanto ancora una volta risulta palese ed indiscutibile, l'inefficienza politica dell’Amministrazione comunale.Il tempo è sempre il giudice imparziale dell’operato politico di ognuno di noi, nel caso specifico la sentenza dell’operato politico del centro sinistra a Buonconvento è sotto gli occhi di tutti."