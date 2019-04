Centrodestra Unito, presentata la lista a sostegno di Fabio Papini sindaco di Buonconvento

Oggi, venerdì 26 aprile, a Buonconvento, il Centrodestra Unito, con il suo candidato a sindaco Fabio Papini, ha depositato i documenti e di conseguenza ufficializzato la sua lista che è composta da: Zanobi Mauro, Civale Giuseppe, Ferretti Francesco, Draghi Massimiliano, Romano Gabriele, Cordogna Lorenzo, Innocenti Fabio, Draghi Sara, Moni Angelica, Pintore Mariangela, Santagata Rosa, Scala Annalisa."Abbiamo dimostrato che in questi cinque anni di opposizione conosciamo e sappiamo con esperienza affrontare le problematiche e le esigenze dei cittadini.Una coalizione, la nostra, che non vuole essere una somma di numeri, ma che vuole stringere un patto con il paese impegnandosi a lavorare per cinque anni al fine di garantire il bene di Buonconvento.Quanti hanno vinto le elezioni nelle ultime tornate , ma hanno sempre vinto con un semplice gioco aritmetico. Sommando tanti voti ci hanno battuti e hanno provato ad amministrare, ma la somma di numeri non fa una coalizione seria e compatta e i risultati, ahimè per Buonconvento, si sono visti.Il fallimento politico-amministrativo della lista del centro sinistra negli ultimi anni ha sempre e puntualmente caratterizzato la sua insolvenza nel portare a compimento gli obbiettivi prefissati. Troppe le occasioni svanite, i progetti abbandonati al loro destino e soprattutto i fondi persi.Il prossimo 26 maggio Buonconvento grazie alla nostra coalizione di centro destra unito avrà l’occasione per riscattarsi e votare per il cambiamento ."