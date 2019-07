Buonconvento, Fabio Papini: ''Collegamenti ciclopedonali, una promessa mai realizzata!''

"La pista ciclopedonale fortemente voluta da tutte quelle categorie che hanno deciso di investire le proprie risorse nella nostra zona artigianale, ma mai realizzata!" Così un intervento di Fabio Papini, consigliere comunale del gruppo Centro Destra Unito.



"Il gruppo che rappresento è nuovamente a puntare il dito su questa problematica in quanto ancora una volta possiamo attestare che, a distanza di 10 anni, né l’Amministrazione Mariotti né l’Amministrazione Montemerani, sono riusciti a realizzare la pista ciclopedonale per raggiungere la zona artigianale. Nonostante gli stessi ne avessero promesso la realizzazione nei rispettivi programmi elettorali la bugia con il tempo è diventata un perfetto autogol per l’elettorato che aveva posto la propria fiducia nei programmi del centrosinistra. Ancora una volta il tempo è stato il giudice imparziale del loro operato politico e la sentenza è sotto gli occhi di tutti, nulla di fatto.



Ricordo ai disattenti che in data 14 aprile del 2012 fu depositata una petizione popolare accompagnata da una raccolta firme (circa 200), promossa da un giovane artigiano che chiedeva all’attuale sindaco dell’epoca che venisse preso in esame la richiesta di realizzare una pista ciclopedonale con relativi attraversamenti orizzontali e un adeguata segnaletica luminescente presso la zona artigianale nel tratto via Cassia Sud al fine di garantire sicurezza e incolumità pubblica all'utenza delle attività presenti in quell'area.



Tutto questo manca a Buonconvento! La cattiva gestione, l’immobilismo delle Amministrazioni del centrosinistra e il poco interesse verso quelle logiche che portano a una evidente carenza nelle esigenze personali, alle sue centralità nello sviluppo sociale e alla mobilità in sicurezza.



Noi del gruppo Centro Destra Unito ci impegneremo per ridefinire quelle che sono le priorità di una sana e corretta mobilità urbana, dando più attenzione a sicurezza e vivibilità delle strade e dei collegamenti, orientando quelle poche risorse rimaste alla corretta e monitorata manutenzione ordinaria, ormai inesistente, delle strade interne.



Quindi a conclusione di quanto sopra detto, per un fattivo contributo alla risoluzione di questa problematica inoltreremo una nuova mozione al fine di impegnare il neoeletto Sindaco Conti a rispettare il punto 1 del suo programma elettorale - Ambiente, gestione del territorio e urbanistica - nel quale si evince quanto segue "Soluzioni per migliorare i collegamenti ciclopedonali per il cimitero, zona artigianale e tratto di strada Provinciale SP34 di Murlo dal Ponte della Casa Nova all’incrocio della strada di Piana."