Buonconvento, due grandi piante di cannabis nel terrazzo: denunciato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, venerdì 21 agosto, i Carabinieri del N.O.R.M. del Comando della Compagnia di Montalcino, hanno denunciato in stato di libertà uno straniero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari, impegnati in specifici servizi di prevenzione e repressione dello spaccio nel centro di Buonconvento, sospettando di detenzione di sostanze stupefacenti un uomo residente nel territorio comunale, dopo aver raccolto elementi utili per procedere al controllo, hanno individuato nel terrazzo dell’abitazione due grosse piante di cannabis.L'uomo, di nazionalità marocchina, notando i militari ha inutilmente tentato di nascondere le piante all’interno della propria abitazione. L’immediata perquisizione domiciliare infatti, ha consentito ai militari dell'Arma di rinvenire le piante nascoste all’interno della camera da letto, oltre ad uno spinello già confezionato, un involucro contente altra sostanza stupefacente e due bilancini di precisione.Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, a disposizione dell’Autorità giudiziaria e l'uomo è stato denunciato..