Incontro dei Sindaci per la piscina d'area di Buonconvento

Ha avuto luogo online ieri pomeriggio, venerdì 27 novembre, il primo incontro operativo tra i Sindaci dei comuni di Buonconvento, Montalcino (nella veste anche di Presidente della Provincia), Murlo, San Quirico d’Orcia e Monteroni d’Arbia per la piscina d’area di Buonconvento.L’incontro, finalizzato a definire i passaggi procedurali per la firma dell’accordo tra amministrazioni per il conferimento dei finanziamenti per la riqualificazione della struttura e il suo efficentamento energetico, ha permesso ai sindaci di condividere lo stato delle procedure e dei lavori già iniziati per la riqualificazione della copertura dell’impianto, nonché di procedere alla definizione dei passi successivi.Dopo l’approvazione dell’accordo, il progetto esecutivo approvato sarà inviato alla Provincia, che attiverà la procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori in qualità di stazione unica appaltante, come concordato con il presidente della Provincia di Siena, Silvio Franceschelli.Grande soddisfazione da parte sua e dei sindaci: si tratta infatti di un percorso “non scontato”, secondo Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia, in cui “le istituzioni collaborano su un’area che esce dai confini del proprio comune” per una struttura che desta molto interesse nei cittadini, che “la sentono propria, perché accessibile, e ne sollecitano la riapertura”, come ribadito da Danilo Maramai, sindaco di San Quirico d’Orcia.Il sindaco di Murlo, Davide Ricci, ricorda che “si tratta di una operazione che ha visto partecipare i comuni con convinzione e con risorse anche importanti in un momento come quello dell’attuale crisi dovuta alla pandemia”: per questo motivo i cittadini dei comuni partecipanti usufruiranno di sconti sulle tariffe, che saranno concordati col futuro gestore.“Un lavoro di squadra rilevante - chiude il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti - che permetterà di riaprire una struttura aggregativa importante per i cittadini dell’area vasta”.