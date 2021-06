''Coloriamo il paese'' iniziativa del Comune di Buonconvento con gli alunni della scuola primaria dell'istituto Insieme

È stato presentato sabato scorso, 19 giugno, il progetto "Coloriamo il paese" realizzato dagli alunni della scuola primaria "G. Pascoli" dell'Istituto comprensivo scolastico Insieme che rappresenta un messaggio di speranza e rinascita per l'intera comunità, dopo un anno difficile dovuto all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia.In tale occasione, le mura dello stadio comunale, luogo simbolico per l'intera collettività, per lo svago, lo sport e il ritrovo, sono state decorate con tante piastrelle in ceramica colorata. Il risultato che ne è uscito rappresenta l'espressione della libera creatività di ogni bambino, dei sentimenti ed emozioni vissute. "I disegni fanno emergere tutta la voglia di aprirsi alla conoscenza del mondo, nel segno della libertà di muoversi nella realtà circostante" hanno dichiarato molti degli alunni spiegando il loro lavoro.Il progetto, coordinato dall'assessore alle Politiche educative infanzia e pubblica istruzione, è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con le insegnanti e la dirigenza dell'istituto comprensivo, il Laboratorio San Rocco che con professionalità ha seguito la preparazione e decorazione in classe delle mattonelle nelle attività laboratoriali e in seguito la cottura, l'associazione VAB Val d'Arbia che si è resa disponibile al trasporto delle mattonelle, operazione senza dubbio difficile per la delicatezza del prezioso materiale.Il Sindaco e il dirigente scolastico mostrano soddisfazione per l'opera, frutto dell'ingegno e dell'impegno di più soggetti in sinergia, all'interno di quella che può essere definita una "comunità educante", con l'auspicio e la gioia di proseguire in questa direzione, anche nei prossimi anni.