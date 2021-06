Il Consorzio di Bonifica interviene sull'Ombrone a Buonconvento

Proseguono gli interventi di prevenzione del rischio idraulico e di protezione dei centri abitati e delle infrastrutture da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.Cb6 è intervenuto sull'argine del fiume Ombrone nella cittadina di Buonconvento attraverso la manutenzione ordinaria inserita nel piano delle attività della bonifica 2021. Il piano prevede la pulizia e la decespugliazione meccanica degli argini del fiume per difendere l'abitato di Buonconvento visto il rischio elevato di esondazione e alluvioni ben noti in questo tratto del fiume. Come per gli altri interventi anche questa manutenzione è avvenuta cercando di salvaguardare più possibile flora e fauna che popolano l'ambiente fluviale.