Muore una donna sbalzata fuori da mongolfiera

Poco prima delle 8 di questa mattina, lunedì 16 agosto, una donna 40enne ha perso la vita dopo essere stata sbalzata fuori da una mongolfiera in località Borgo Finocchieto nel territorio del comune di Buonconvento.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava partecipando ad un tour organizzato - sembra si tratti della stessa pilota dell'aeromobile. Durante la fase di atterraggio, la mongolfiera avrebbe avuto uno sbalzo di pressione risalendo improvvisamente e, a causa del brusco movimento, la donna avrebbe perso l'equilibrio sbalzando fuori dal cestello e precipitando a terra per alcune decine di metri.I sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Montalcino.A seguito dell’incidente l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha aperto un’inchiesta di sicurezza ed inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere il sopralluogo operativo.