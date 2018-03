Buonconvento: i consiglieri Bianchini e Papini all'attacco sulla vicenda dei lavori sul ponte sulla Sorra

L’evento alluvionale del 24 agosto 2015 ha causato danni alla struttura del ponte sulla Sorra in località Ponte d’Arbia. Il ponte sulla Sorra, rappresenta il collegamento tra Piana, le aree rurali e Ponte d’Arbia.È da considerare inoltre che il collegamento stradale sul Ponte sulla Sorra è l’unico che permette un percorso alternativo alla Cassia tra Buonconvento e Ponte d’Arbia. La situazione legata al suo ripristino crea disagi alla popolazione di Ponte d’Arbia e Buonconvento come entrambi i sindaci dei relativi comuni ben conoscono.Il capogruppo della lista civica Uniti per Monteroni riferisce: “Il sindaco Berni quando è stato interrogato da noi in Consiglio Comunale nel settembre del 2017 ha risposto che pur non potendo fare valutazioni sulle tempistiche di realizzazione dell’opera, il progetto sarebbe stato portato nella conferenza dei servizi nell’ottobre 2017 ed aveva ottenuto già pareri favorevoli.Ciononostante, ad oggi non si capiscono le cause che portano ad oggi a non aver effettuato ancora il bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione. Sono passati 5 mesi e si rischia di non poter avviare l’opera nemmeno quest’anno”.Anche il consigliere Papini capogruppo della lista Insieme per Papini di Buonconvento è sempre stato attivo sul tema del Ponte della Sorra. Il 21 Aprile del 2017 aveva organizzato un incontro pubblico a Ponte d’Arbia tra i cittadini e i sindaci di Monteroni e Buonconvento al fine di avere delucidazioni sul l’iter che avrebbe portato alla realizzazione dell’opera, e riferisce quanto segue: "Preso atto che la provincia di Siena (Stazione unica appaltante delibera C.P. N° 05 del 23/01/2017) e la Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica Urbanistica Lavori Pubblici N° 693 del 27/12/2017 del Comune di Monteroni d' Arbia e che la stessa, intende effettuare un'indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all' affidamento dei lavori di consolidamento strutturale e miglioramento dell' attraversamento del Ponte sul torrente Sorra al confine tra i territori dei comuni di Monteroni d' Arbia e Buonconvento, Indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell' articolo 36 co. 2 C) del D.Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse/indagine di mercato. Considerato che tale indagine di mercato scadeva alle ore 12:00 05/02/2018".Visto che alla data odierna non siamo a conoscenza se sono state aperte le buste, il gruppo ''Buonconvento Insieme per Fabio Papini'' e ''Uniti per Monteroni'' presenteranno nei prossimi giorni un'interrogazione congiunta nei rispettivi Comuni, per conoscere l'esito dell'indagine di mercato e la data del bando di gara.