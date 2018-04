Il 1º maggio sport, fotografia e enogastronomia protagoniste al ''Festival di Nova Eroica'' a Buoconvento

Ultimo giorno nelle terre di Siena per la kermesse che unisce sport e cultura

Grande attesa per la finale Eroica Under 23 con 150 partecipanti provenienti da tutto il mondo

Un 1º maggio da trascorrere tra sport, buon cibo, arte e natura: a Buonconvento (Siena) si conclude in bellezza il “Festival di Nova Eroica”.E’ dedicato alla scoperta degli scorci più suggestivi della Val d’Arbia che per decenni hanno accolto la vita e il lavoro dei contadini mezzadri, l’originale trekking fotografico che prenderà il via alle ore ore 10.30. Durante il percorso i partecipanti avranno la possibilità di assistere a un workshop curato dei fotografi Diego Poggialini e Franco Terrosi, che illustreranno i principi base della fotografia di paesaggio. L’appuntamento, organizzato da Fondazione Musei Senesi e Museum Angels è gratuito ma è necessaria l’iscrizione al numero 334 1055006 oppure 340 3730678.Intanto, nel cuore del paese, dalle ore 10.00 torna il “Mercato in Scena”, mostra mercato di piccoli produttori ed artigiani. I bambini potranno ancora sperimentare il laboratorio di circo e gli sportivi potranno visitare e l’area fitness e benessere.Aperti il Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia e il Museo della Mezzadria Senese e in via Oscura la Galleria d’arte di Nova Eroica.Golosi di ogni età potranno degustare le prelibatezze del “Ristorante di Strada” ideato dai ristoratori di Buonconvento che proporranno le loro specialità a pranzo e cena mentre i bar del paese offriranno i loro aperitivi accompagnati da musica.Grande attesa alle ore 15.30 per la finale Eroica Under 23 con 150 partecipanti provenienti da tutto il mondo a cui sarà dedicata una diretta di Rai Sport.Tra gli spettacoli, da non perdere presso il Teatro dei Risorti, alle ore 17 il cooking show di Ronald Bukri de “Osteria Osticcio” di Montalcino, presentato dalla giornalista Annamaria Tossani e accompagnato dai vini selezionati da Enoteca Vinea di Buonconvento.Il “Festival di Nova Eroica” è un progetto della Pro Loco di Buonconvento. Le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.prolocobuonconvento.com Su Facebook: Nova Eroica oppure Proloco Buonconvento