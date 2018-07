THE MEDICI-Congiura 2.0, film dal vivo a Casole d'Elsa

Imperdibile appuntamento giovedì 26 luglio alle ore 21.15 all’Anfiteatro di Casole d’Elsa con il film dal vivo “THE MEDICI-Congiura 2.0”.La Compagnia Avatar (20 attori), su testo e regia di Giovanni Guidelli (Rai e Mediaset), propone in prima assoluta questa esclusiva messinscena moderna della vicenda ben nota a tutti. Una rilettura attualizzata ai giorni nostri, con una famiglia Medici al centro dei traffici economici fiorentini e non solo, avversata dall’altra famiglia fiorentina dei Pazzi. Un gioco di equilibri, una sfida di nervi, un risiko di politica e potere che, in un crescendo di tensione e torbidi accordi porterà inesorabilmente a un conflitto senza esclusione di colpi, fino all’agguato mortale e alla successiva vendetta. Uno spettacolo assolutamente dispotico e incredibilmente attuale nei suoi meccanismi scenici di causa-effetto.E’ possibile acquistare i biglietti presso il Museo Civico Archeologico e della Collegiata. Ingresso 15.00€ (lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 14 anni).Altre interessante iniziativa a cura di TeatroRiflesso quella che si terrà a Casole d’Elsa dal 6 al 9 settembre 2018.Shake Theatre Lab 2018, un “viaggio” di quattro giorni, immersi nella natura per scoprire la nostra vera natura attoriale. La recitazione è un'attività propria dell'essere umano.Ognuno di noi è istintivamente un’attrice o un attore: fin dai primi anni di vita esprimiamo questa attitudine attraverso il gioco per conoscere noi stessi ed entrare in relazione con gli altri. Per avere ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@teatroriflesso.it o visitare il sito www.teatroriflesso.it Continuano infine i Martedì di Casole. Martedì 24 luglio dalle ore 19 mercatino in centro storico e dalle ore 21.45, in piazza della Libertà, concerto dei Gran Riserva con musica rock e blues. Ingresso gratuito.Museo Civico Archeologico e della Collegiatae Ufficio TuristicoPiazza della Libertà, 553031 Casole d'Elsa (SI)Tel. 0577/948705e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it www.casole.it - facebook: Museo di Casole e Ufficio TuristicoOrari di aperturaDalla domenica delle Palme al 1° novembre - aperto tutti i giornidalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00.Dal 2 novembre alla domenica delle Palme - aperto sabato, domenica e festividalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30Chiuso il mercoledì (se non festivo)Chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio