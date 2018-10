''Ottobre Rosa'', incontro a Casole d'Elsa organizzato dall'Associazione Valdelsadonna

Il 30 ottobre, a Casole d’Elsa, si terrà l’incontro in occasione del mese della prevenzione contro i tumori “Ottobre Rosa” organizzato dall’Associazione Valdelsadonna in collaborazione con il Comune di Casole d’Elsa.“Non tutti possono fare grandi cose ma possono fare piccole cose con grande amore”, questa la filosofia dell'Associazione che opera da dieci anni sul territorio a fianco di chi combatte la sua battaglia per la vita. Un gruppo compatto di donne, alcune delle quali, conoscono personalmente l'esperienza della battaglia contro il tumore, si batte cercando di diffondere la cultura della prevenzione grazie alla presenza costante sul territorio. Un mese denso di eventi mirati a sollecitare l'opinione pubblica nei confronti di una malattia che oggi si può sconfiggere. Dopo la giornata dedicata alle mammografie gratuite, continuano gli eventi dell'Ottobre Rosa rivolti alla prevenzione con un incontro che si svolgerà il 30 o0ttobre alle ore 17:30 presso il Centro Congressi di Casole d’Elsa.Il comune di Casole è lieto di ospitare l’associazione Valdelsadonna e di collaborare per la diffusione del messaggio di prevenzione, così importante per la comunità.