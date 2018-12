''Alberi d’Artista'', a Casole d'Elsa al via la prima edizione

Sabato 15 dicembre alle ore 18 presso il Centro Congressi di Casole d'Elsa, si terrà l’inaugurazione della prima edizione della rassegna “Alberi d’Artista”, iniziativa promossa dal Comune di Casole d’Elsa, dalla Pro Loco e dal Centro Commerciale Naturale, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico di Casole in occasione del periodo natalizio.Il progetto, che ha visto l’entusiastica adesione di artisti casolesi e non solo, di cittadini, di commercianti e degli studenti della scuola primaria e media di Casole, è arrivato a contare un numero di installazioni che supera le 30 opere.Opere dunque che potranno essere ammirate nelle due piazze principali, piazza della Libertà e piazza Luchetti, nell’atrio del Palazzo comunale, in via Casolani, al Centro congressi e che insieme alle luminarie realizzate dal Comune e dai commercianti inviteranno i visitatori e i cittadini casolesi a seguire un vero e proprio percorso dedicato alla creatività e all’arte.Gli artisti, infatti, avranno anche la possibilità di esporre altre loro opere sia negli spazi del Comune ma anche nelle botteghe e nei ristoranti presenti nel centro storico.Un’occasione unica e particolare ed un motivo in più per visitare Casole e le sue bellezze con la possibilità di entrare gratuitamente fino al 6 gennaio anche nel bellissimo Museo Civico, Archeologico e della Collegiata di Casole.“ALBERI D’ARTISTA”ALLEGRA BUCHS CARASSO - PINK LADIESRENATO FERRETTI - RITORNO ALL’ALBEROSARA CASATI - ARIA DI NATALERICCARDO PUCCI - MUSIC BOXES CHRISTMASMARIO MANCINI - DISATTESI EQUILIBRIANNA MORANDI - PROIEZIONE CONCETTUALEPAOLO MORANDI - METAMORFOSI DI UN CERVOANTONELLA FALORNI - SCALANDO IL NATALENELLO e SARA GUERRINI - RADICI PER GEAROBERTO COCCOLONI - BALERO ID TALENAVALLE DEL SOLE - L’ALBERO DEGLI SCACCIAPENSIERIRENZO REGOLI e LUIGI GHEZZI - PROSPETTIVA NEVSKIJSALVATORE POMA - SOGNANDO FERRAGOSTOSALVATORE SPEDALE - L’ALBERO DEL BIONDOSARA CAFARELLI - XMASMAURIZIO BALDUCCI - L’ALBERO DEI LIBERI PENSATORIVIERA KOLLAROVA - M’ILLUMINO DI TESERGIO TURI - SAVE THE WORLDLINDA LEUPOLD - MIO MAREDAVIDE DALL’OSSO - ALLA LUNACAMILLA ROSSI - MAGIC CHRISTMASTITTI e ARIANNA PAOLINI - ROMANTICO NATALEGIAMPIERO MUZZI - SOGNOGIAMPIERO MUZZI - SOLITUDINE e ORGOGLIOGIAMPIERO MUZZI - L’ALBERO FRAGILEDUCCIO SANTINI - ALBERO GENEALOGICONIGEL KONSTAMT - L’ANGELOSCUOLA PRIMARIA DI CASOLE D’ELSA - TenerSISCUOLA MEDIA DI CASOLE D’ELSA - L’ALBERO GOTICOFABIOLA FONTANELLI - NATALE AL BARROCCIOSANDRA SEMBIANTI - LUCE NEL BOSCO