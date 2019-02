Il Carnevale a Casole d'Elsa

Casole d’Elsa festeggia il Carnevale con una manifestazione adatta a grandi e piccini domenica 3 marzo, dalle ore 15, in centro storico. Dj Cicali e il vocalist Lele faranno ballare e cantare: i più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili e con l’animazione e trucca-bimbi, poi ci saranno due pentolacce offerte da “Il Barroccio” e da “Bar Sport” da spaccare.Alle 18 saranno premiate le maschere più belle sia degli adulti che dei bambini: ai primi classificati andrà una pizza per due offerta da ristorante “Il Brigante” e ristorante “Il Porrina” ,secondi classificati per gli adulti aperitivo offerto da “Il Barroccio” e una bottiglia di vino offerta da “Bistrot Art & Wine”, mentre per i più piccoli pizza offerta dalla pizzeria “Ti Garba?” ed infine per i terzi classificati un gelato grande offerto dalla “Gelateria La Torre” per entrambi i classificati. Dalle ore 19 apericena al bar “Il Barroccio” in collaborazione con “L’Orto in Tavola”.La manifestazione è organizzata grazie al contributo dei commercianti del centro storico, in collaborazione con la Pro-Loco e con il patrocinio del Comune di Casole d’Elsa. In caso di maltempo il programma potrebbe subire dei cambiamenti; l’accesso alla festa è gratuito.Per informazioni: uff_turistico@casole.it; 0577948705.