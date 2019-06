Sabato 8 giugno la premiazione del ''Casole Film Festival''

E’ giunto alla IV edizione “Casole Film Festival”, l’ormai famoso concorso per cortometraggi a tema libero che ha acquistato negli anni un sempre maggiore prestigio.Quest’ anno sono stati 512 i partecipanti provenienti da 46 Paesi diversi, e i finalisti avranno l’onore di vedere proiettati i loro lavori durante la serata di premiazione che si svolgerà sabato 8 giugno alle ore 21:15 a nel teatro all’aperto in via Dietro le Mura a Casole d'Elsa. Dopo che la giuria di qualità e il pubblico presente avranno espresso il loro voto, verranno decretati i tre vincitori del concorso.La biglietteria dell’evento sarà aperta fin dalle ore 20:00 il biglietto d’ingresso è di € 5.00 (ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni). Si consiglia un abbigliamento idoneo ad una serata all’aperto.